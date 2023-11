Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Con Five Nights at Freddy’s la Universal e la Blumhouse hanno inaugurato quello che, con tutta probabilità, sarà un franchise duraturo e redditizio come l’omonima IP videoludica e fra le persone più entusiaste di far parte del progetto c’è anche Matthew Lillard, per una ragione abbastanza ovvia a chi ha visto il film: è lui a interpretare il villain principale della saga, William Afton.

Intervistato dall’Hollywood Reporter ha così discusso il suo ingresso nel cast di Five Nights at Freddy’s:

Quando ho ricevuto l’offerta per fare il film, è stata una semplice telefonata in arrivo. In sostanza, la proposta era di sedermi a parlare con la regista Emma Tammi e se ci capivamo bene e volevo fare il film, mi avrebbero fatto l’offerta. Ogni volta che questo accade nella mia vita, di solito significa che il film è piuttosto brutto. A questo punto della mia carriera, non è che ricevo offerte per ruoli da Premio Oscar su base quotidiana. Devo lottare per quei grandi ruoli. Ci siamo incontrati, e lei mi ha spiegato il personaggio, ed è sostanzialmente il Voldemort nell’universo di Five Nights at Freddy’s.

Cosa, questa, che gli è stata anche confermata a casa da sua figlia e suo figlio (Lillard ha due figlie femmine e un maschio):

Sono tornato a casa e mi sono messo a parlare della cosa con mia moglie, la mia figlia di mezzo era seduta lì, mi ha sentito dire “Five Nights of Freddy’s” e mi ha detto “Aspetta un secondo: quale personaggio dovrai interpretare?”. Le ho detto “William Afton e una specie di coniglio”. Al che mi fa “Papà, questa sarà una roba enorme!”. Poi è entrato anche mio figlio e ha confermato esattamente la stessa cosa. Il fatto che entrambi concordassero su qualcosa era pazzesco. Scott Cawthon, il designer del gioco, mi ha detto “Tra un anno o due, nessuno potrà immaginare questo personaggio senza pensare a te”. Ho un po’ liquidato la cosa come se fosse esagerata. Ho accettato il lavoro, e alle convention ho subito visto la mia fila triplicare in dimensioni. Ogni terzo ragazzo che arrivava da me mi diceva “Non vedo l’ora che tu faccia parte di questo film e di questa serie. Aspettiamo da otto anni il film”. Erano così entusiasti. Inizi a vedere le previsioni per il film, e nel mio intimo pensavo, “Credo che sarà molto più grande del previsto”. Sono nelle trincee di queste convention. I ragazzi vengono da me tutto il tempo. Passiamo alle prime previsioni: 40 milioni di dollari, poi 80 milioni nel primo weekend. È stato notevole e super eccitante.

Ad oggi e nonostante l’uscita in streaming su Peacock in day-and-date con il cinema negli Stati Uniti, Five Nights of Freddy’s ha incassato quasi 260 milioni di dollari (via Box Office Mojo) a fronte di un budget di appena una ventina.

FONTE: The Hollywood Reporter

