Ha finalmente una data d’uscita Five Night at Freddy’s, il nuovo horror prodotto dalla Blumhouse basato sulla popolare IP videoludica.

Il film diretto da Emma Tammi (The Wind, Blood Moon) e con Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Kat Conner Sterling e Mary Stuart Masterson, arriverà al cinema il 27 ottobre 2023, in tempo per Halloween. La pellicola sarà anche disponibile in contemporanea in streaming su Peacock.

Ecco anche la prima foto:

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: Blumhouse

Classifiche consigliate