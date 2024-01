Five Nights at Freddy’s è stato uno dei migliori successi al botteghino del 2023 visto che ha incassato circa 290 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 20 milioni (in pieno stile Blumhouse).

L’attore protagonista Josh Hutcherson ha di recente parlato con Variety menzionando l’enorme successo del film al botteghino e parlando con entusiasmo del sequel che, ha confermato, è in fase di sviluppo:

So che ora sono nella fase di scrittura della storia e che vogliono procedere il prima possibile con le riprese. I fan sono stati fantastici e per me fare parte di tutto questo è stato davvero fenomenale. Speravamo che il film facesse presa sul pubblico, ma penso che nessuno, nemmeno noi che ci abbiamo lavorato, si aspettava un successo del genere e un riscontro così positivo. Non vedo l’ora di tornare sul set. Emma Tammi, la nostra regista, è stata fantastica e tutto il mondo che ha costruito è stato divertentissimo da vivere come attore. Sono curiosissimo di sapere cosa ha in serbo per noi con il prossimo film.