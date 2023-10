Five Nights at Freddy's

Il film di Five Nights at Freddy’s di prossima uscita è ambientato nei primi anni 2000 a differenza del videogioco ambientato 30 anni dopo la chiusura della celebre pizzeria avvenuta a inizio anni ’90.

Durante una recente intervista con Uproxx, Emma Tammi ha parlato dell’ambientazione temporale spiegando i motivi dietro la decisione di ambientare la pellicola in quegli anni: Pensavamo intorno al 2000. Ovviamente all’epoca c’era molto in ballo con il millennium bug, perciò non volevamo trovarci proprio a cavallo di quell’anno perché è stato un momento molto importante e non volevamo che fosse al centro della storia. Perciò abbiamo semplicemente fatto un po’ di calcoli all’indietro scegliendo l’anno di apertura della pizzeria, quello di chiusura e quello in cui il fratello di Mike sarebbe stato rapito. Facendo i calcoli siamo arrivati a una cronologia ideale che ci ha portato nel 2000.

La pellicola sarà proposta in anteprima (a pagamento) il 31 novembre per poi uscire nelle sale il 2 novembre, nello stesso giorno in cui Five Nights at Freddy’s sarà protagonista di una proiezione a Lucca Comics & Games.

