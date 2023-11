FNAF is the BIGGEST @blumhouse film of ALL-TIME. Just passed SPLIT. thanks to Emma Tammi, Scott Cawthon, cast & the New Orleans crew, the Henson team, & our partners @universalpics & @peacock. @jhutch1992, @matthewlillard, @Piperrubios, @elizethdlail

— Jason Blum (@jason_blum) November 27, 2023