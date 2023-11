Uno degli aspetti più sorprendenti del successo di Five Nights at Freddy’s nei cinema americani è il fatto che il film fosse disponibile in streaming day-and-date su Peacock, la piattaforma streaming di Comcast che conta 28 milioni di abbonati negli Stati Uniti.

Il film di Emma Tammi ha infatti superato le stime iniziali chiudendo un weekend d’esordio da 80 milioni di dollari negli USA (130 in tutto il mondo, e ieri ha raccolto 1 milione di euro alle anteprime italiane), un dato notevole di per sé, e quasi incredibile se si pensa all’uscita in contemporanea streaming.

Ebbene, ora la Universal conferma che il film ha avuto un successo senza precedenti anche su Peacock. Five Nights at Freddy’s ha infatti infranto il record di film o serie tv più vista in assoluto nei primi cinque giorni di disponibilità sulla piattaforma, battendo Halloween Ends, The Super Mario Bros. Movie, Bel-Air e The Best Man: The Final Chapters. Lo streamer non ha diffuso cifre precise, ma il traguardo conferma la popolarità del film a prescindere dalla disponibilità sul grande o piccolo schermo.

Lunedì, l’horror ha raccolto altri 4 milioni di dollari al box-office americano: si tratta di un brusco calo del 74% rispetto a domenica, ma è comunque una cifra molto superiore a quella degli altri film in classifica. Sarà interessante vedere l’incasso di ieri: la sera di Halloween, infatti, gli americani la passano generalmente a casa, e sarà lì che la disponibilità su Peacock potrà essere sfruttata al meglio.

We are THE MOVIES!!!! pic.twitter.com/UQJqpzdDP6 — Jason Blum (@jason_blum) October 31, 2023

Fonte: Deadline

