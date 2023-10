Manca davvero poco all’arrivo nei cinema di Five Nights at Freddy’s il film della Blumhouse basato sulla popolare IP videoludica di Scott Cawthon.

La pellicola sarà proposta in anteprima (a pagamento) il 31 novembre per poi uscire nelle sale il 2 novembre, nello stesso giorno in cui Five Nights at Freddy’s sarà protagonista di una proiezione a Lucca Comics & Games.

La regista del film, Emma Tammi, ha parlato nel corso di un’intervista del perché è stato fondamentale lavorare a stretto contatto con il Jim Henson’s Creature Shop per la creazione degli animatronic di Freddy Fazbear per dare vita a dei personaggi la cui importanza era paragonabile a quella del casting di quelli in carne e ossa.

Dar loro vita era importante tanto quanto il processo di casting dei personaggi in carne e ossa. Fanno parte del cast e sono i personaggi con cui i fan hanno già più familiarità nel momento in cui si avvicinano a questo film. Lavorare con il Creature Shop di Jim Henson è stato un onore gigantesco, la mia più grande ispirazione. Hanno mostrato una tale riverenza per un design che doveva essere basato su qualcosa che già esisteva. Capire come dare loro vita in un modo tridimensionale che fosse unico e ancora più entusiasmante di quanto i fan avessero mai visto prima è stato di per sé è stato un processo bellissimo. Hanno un carattere, un’imperfezione nei design che sono così unici di Henson, sono fantastici.

Five Nights at Freddy’s, la sinossi

Riuscirete a sopravvivere per cinque notti?

Il terrificante fenomeno dei videogiochi horror diventa un evento cinematografico da brivido: Blumhouse – la casa produttrice di M3GAN, The Black Phone e The Invisible Man – porta Five Nights at Freddy’s sul grande schermo.

Il film segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear’s Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy’s non sarà così facile da superare.

Il film è interpretato da Josh Hutcherson (Ultraman, The Hunger Games franchise), Elizabeth Lail (You, Mack & Rita), Piper Rubio (Holly & Ivy, Unstable), Kat Conner Sterling (Un fantasma in casa, 9-1-1), con Mary Stuart Masterson (Blindspot, Pomodori Verdi Fritti) e Matthew Lillard (Good Girls, Scream).

Five Nights at Freddy’s è diretto da Emma Tammi (The Wind, Blood Moon) ed è scritto da Scott Cawthon, Emma Tammi e Seth Cuddeback.

Gli iconici personaggi animatronici del film saranno creati dal Creature Shop di Jim Henson.

Five Nights at Freddy’s è prodotto da Jason Blum e Scott Cawthon. I produttori esecutivi del film sono Bea Sequeira, Russell Binder e Christopher H. Warner. Universal Pictures presenta una produzione Blumhouse, in associazione con Striker Entertainment.

