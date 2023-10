Five Nights at Freddy’s, basato sul popolare videogioco, uscirà nei cinema l’8 novembre.

La regista Emma Tanni, durante un incontro al New York Comic Con, ha avuto modo di approfondire numerosi aspetti dell’adattamento. A partire dal legame tra gli animatronic e i due protagonisti: Mike e Abby.

Penso che una delle cose che volevamo fare con il film fosse portare il personaggio di Abby in prima linea per farle vedere la pizzeria e il mondo di Freddy con i suoi occhi. Un mondo che è riempito di meraviglia infantile prima che le cose diventino spaventose per lei. Ma soprattutto il protagonista, Mike, sta lottando con il suo trauma passato e il rapimento del fratello anni fa. Quindi c’era l’opportunità di portare i bambini fantasma dal folklore al suo paesaggio onirico.