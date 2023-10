La regista Emma Tammi ha parlato delle strizzate d’occhio ai fan presenti in Five Nights at Freddy’s, il nuovo lungometraggio horror prodotto dalla Blumhouse tratto dalla popolare IP videoludica di survival horror ideata da Scott Cawthon.

Saranno necessarie più visioni per cogliere tutto, stando alla regista:

Beh, non posso rivelare nulla, ma posso dire che alcuni saranno palesi. Poi altri saranno scoperti alla seconda o alla terza visione. Abbiamo delle cose belle grosse nascoste nel film che potreste non notare alla prima visione.

Il film segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear's Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy's non sarà così facile da superare. La pellicola sarà proposta in anteprima nazionale il 31 ottobre e poi arriverà in sala dal 2 novembre.



