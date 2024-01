Five Nights at Freddy's

Seppur manchi ancora l’ufficialità, un sequel di Five Nights at Freddy’s, horror Blumhouse uscito lo scorso ottobre, appare scontato, alla luce del suo ottimo riscontro al botteghino. In un’intervista con ScreenRant, Josh Hutcherson, interprete del protagonista, ha condiviso le sue idee per un secondo film tratto dal franchise videoludico.

Ecco le sue parole:

Abbiamo attinto un po’ a questo universo giocando con il mondo dei sogni e con la realtà, quindi ho la sensazione che si immergerà più a fondo in questo mondo per ottenere altre risposte sulla scomparsa di suo fratello. Forse troverà un modo per saltare tra la dimensione dei sogni e quella della realtà. Sento che questo potrebbe essere una direzione da intraprendere. Ma onestamente, la storia dei giochi è così densa e c’è così tanto materiale che potrebbero prendere un milione di direzioni diverse. Penso che sia quello che stanno cercando di capire ora. Hanno così tante porte potenziali da attraversare, e credo che stiano cercando di ragionare su questo ora.

Parlando con Vanity Fair aggiunge poi che le riprese dovrebbero partire nel corso dell’anno, anche se non sa di preciso quando ancora.

Diretto da Emma Tammi, Five Nights At Freddy’s vede nel cast anche Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling e Piper Rubio. La trama segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear’s Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy’s non sarà così facile da superare. Trovate tutte le altre informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il sequel di Five Nights at Freddy’s? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguici su TikTok!

FONTE: ScreenRant

Classifiche consigliate