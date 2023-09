Five Nights at Freddy’s è il nuovo lungometraggio horror prodotto dalla Blumhouse tratto dalla popolare IP videoludica di survival horror ideata da Scott Cawthon.

La pellicola sarà nei cinema italiani il prossimo 8 novembre e la regista del lungometraggio, Emma Tammi, ha parlato delle ispirazioni che l’hanno guidata nelle riprese durante una chiacchierata fatta con Total Film. La filmmaker e il direttore della fotografia Lyn Moncrief si sono ispirati al senso di meraviglia infantile tipico delle pellicole di Steven Spielberg, a un cinecomic come Joker di Todd Phillips e, in maniera alquanto sorprendente, alla regia onirica di un autore come Terrence Malick.

Facevamo costantemente riferimento a Steven Spielberg a quel senso di meraviglia infantile tipico delle sue pellicole. Insieme a un mondo più oscuro che ricordava da vicino Joker. Questi erano alcuni dei riferimenti cinematografici che Lyn Moncrief ed io stavamo cercando. Inoltre, l’elemento tipico della casa infestata è stato un’influenza non indifferente. Alcune delle scene legate alla storia e ai ricordi del nostro personaggio principale sono state influenzate da uno stile di ripresa alla Terrence Malick, per conferire loro una qualità più onirica. Parlo di quelle scene che si svolgono nel contesto di un campeggio nei boschi. Avevamo molti riferimenti differenti che abbiamo utilizzato per creare qualcosa di davvero unico.

Il film segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear’s Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy’s non sarà così facile da superare. Il film è interpretato da Josh Hutcherson (Ultraman, The Hunger Games franchise), Elizabeth Lail (You, Mack & Rita), Piper Rubio (Holly & Ivy, Unstable), Kat Conner Sterling (Un fantasma in casa, 9-1-1), con Mary Stuart Masterson (Blindspot, Pomodori Verdi Fritti) e Matthew Lillard (Good Girls, Scream).

