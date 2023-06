Fin dalla diffusione dei primi materiali promozionali di The Flash è iniziata a serpeggiare online una certa preoccupazione circa il loro livello qualitativo: secondo molti erano, palesemente, non finalizzati.

Ora il film è nelle sale e le critiche non si sono calmate, tutt’altro. Con l’arrivo di The Flash nelle sale, il pubblico ha potuto verificare in maniera più approfondita il linguaggio visivo adottato da Muschietti, specie in relazione ai passaggi in cui Barry Allen impiega la sua proverbiale velocità.

Nel corso di un’intervista con io9, è stato chiesto al regista un commento circa una scena molto spettacolare che è possibile vedere all’inizio del film in cui Flash è impegnato in un salvataggio in cui le altre persone presenti in scena – compresi dei neonati – hanno un aspetto “strano”. Muschietti spiega che non si tratta di effetti speciali non all’altezza o non finalizzati, ma di una precisa scelta stilistica:

L’idea, naturalmente, è quella che ci troviamo nella prospettiva di Flash. Tutto è distorto in termini di luci e texture. Entriamo in questa ‘bolla’ che essenzialmente rappresenta il punto di vista di Barry. Fa parte del design, quindi anche se sembra un po’ strano, è voluto.

