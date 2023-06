Qualche settimana fa abbiamo riportato le parole di Michael Shannon relative al suo ritorno nei panni del Generale Zod in The Flash, il cinecomic diretto da Andy Muschietti dal 15 giugno nei cinema dello stivale con Warner.

Nello specifico, avevamo segnalato le sue parole relative al “nulla osta” che ha voluto ricevere da parte di Zack Snyder per interpretare ancora una volta il villain dell’Uomo d’Acciaio (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

A quanto pare, qualcosa di simile è stato fatto pure da colui che si è seduto dietro alla macchina da presa di The Flash, ovvero Andy Muschietti. Lo ha fatto perché voleva rassicurare il collega circa il fatto che avrebbe trattato con rispetto quanto fatto in precedenza.

Ho parlato con Zack, ma non via di una qualche questione tecnica, narrativa o altro. Volevo solo contattarlo e dirgli ‘Ciao’. Questo perché non ci eravamo mai incontrati prima e volevo solo dirgli che saremmo stati rispettosi di ciò che aveva fatto lui in precedenza. L’Uomo d’Acciaio è ovviamente fondamentale per questo film perché la grande minaccia di Zod che arriva sulla Terra è una importante svolta nella trama ed è un elemento che la maggior parte dei fan della DC conosce molto bene. Ed è una delle grandi cose che contribuiscono formare la narrativa stessa di questo film.