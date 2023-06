Forse ricorderete – era la fine di marzo grossomodo – che ben prima che arrivasse nei cinema, The Flash aveva già ricevuto una serie non indifferente di lodi. Alcune erano arrivate da persone che lavorano in seno alla stessa Warner Bros come James Gunn e il CEO David Zaslav, poi però era giunto anche l’endorsement del “salvatore di Hollywood” (Spielberg dixit) Tom Cruise.

Come vi avevamo spiegato in questo articolo, il CEO della Warner aveva organizzato una proiezione privata di The Flash a casa di Tom Cruise dopo che questi aveva dimostrato il suo interesse nel vedere il cinecomic di Andy Muschietti. Dopo la visione, Tom Cruise avrebbe appunto telefonato ad Andy Muschietti per dirgli che The Flash è “tutto quello che vorresti da un film”.

Durante gli impegni stampa per il film il regista Andy Muschietti e sua sorella, la produttrice Barbara Muschietti, hanno confermato l’aneddoto e spiegato che, per loro, i complimenti di Tom Cruise sono stati una vera e propria iniezione di fiducia.

Il filmmaker spiega:

Abbiamo acquisito maggiore fiducia nel lavoro che avevamo fatto, perché il film era stato completato quando [Cruise] l’ha visto, per questo è stata una vera e propria iniezione di fiducia.

Gli fa eco la produttrice:

Quella dello showbusiness è un’industria molto cinica e sentire persone che non hanno nulla da guadagnare, che non sono direttamente coinvolte nel progetto, dire qualcosa di così positivo – nel caso di Tom Cruise ci ha chiamato e ha parlato per 15 minuti elogiando Andy e lodando il film – ti fa sentire molto bene, perché lavoriamo davvero duramente per realizzare questi film.

The Flash è nei cinema italiani con Warner dal 15 giugno, nel cast Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue, Jeremy Irons e Michael Keaton.

