L’uscita di The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti con Ezra Miller, sta per arrivare nelle sale e, nel cinecomic della Warner, ritroveremo anche Michael Shannon nei panni del generale Zod.

Michael Shannon, che già qualche settimana aveva detto di aver chiesto la benedizione di Zack Snyder per poter tornare come Zod in The Flash, aveva già avuto modo di spiegare come il suo villain, in questo film, sia “meno approfondito” che nell’Uomo d’Acciaio perché deve, sostanzialmente, fungere da “ostacolo” al velocista Scarlatto (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Cosa che ha ribadito anche in una nuova intervista in cui fra l’altro ha ammesso di non essere, generalmente, un grande estimatore dei lungometraggi basati sul concetto di Multiverso:

Sì. Non mentirò, non è stato completamente soddisfacente per me come attore. Questi film basati sul multiverso sono come se qualcuno giocasse con le action figure. È un po’ come: ‘Ecco questa persona. Ecco quell’altra persona. E si stanno combattendo!’. Non è esattamente uno studio approfondito dei personaggi che, invece, ho sinceramente percepito nell’Uomo d’acciaio. Che la gente pensi che sia una cosa folle o meno, non mi interessa nemmeno. Per me l’Uomo d’acciaio era una storia piuttosto sofisticata. Pure The Flash lo è, ma non è la storia di Zod. Sono fondamentalmente lì per presentare una sfida.

Aggiunge poi di non vedere l’ora di vedere la performance di Ezra Miller nella pellicola:

Non vedo l’ora di vedere la sua interpretazione. È una sfida enorme. Non voglio svelare nulla, ma ciò che Ezra deve fare in questo film è piuttosto pazzesco ma è davvero all’altezza del compito. So che molte volte, con film come questo, le persone sono entusiaste per le grandi scene d’azione o gli effetti speciali, ma per me è sempre una questione collegata alle performance degli attori.

La Warner Bros. Pictures porterà il film di Andy Muschietti “The Flash” nelle sale italiane il 15 giugno, nel cast Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue, Jeremy Irons e Michael Keaton.

