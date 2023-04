Anche se non è ancora chiaro per quanto tempo sarà in scena o l’entità reale della sua minaccia, sappiamo che in The Flash (GUARDA IL NUOVO TRAILER), il cinecomic di Andy Muschietti con Ezra Miller, torneranno non solo i Batman di Michael Keaton e Ben Affleck, ma anche il Generale Zod di Michael Shannon.

Un ritorno che Michael Shannon non ha per nulla preso alla leggera tanto che, come ha spiegato nel corso di un’intervista con The Playlist, ha accettato di prendere parte a The Flash solo dopo aver ricevuto la “benedizione” di Zack Snyder, il regista che lo aveva diretto nell’Uomo d’Acciaio.

Ero alquanto titubante all’idea di tornare, più che altro perché non ero molto felice per come si erano comportati tutti con Zack Snyder. Che è una persona alla quale voglio davvero bene. Già per il fatto di avermi voluto per una parte come quella, che è stata una delle sorprese più grandi della mia carriera. Sembrava quasi uno scherzo, tipo “Mi stai prendendo in giro?”.

Poi aggiunge:

Ne parlai a riguardo con Andy – e Andy mi era davvero piaciuto. Però gli spiegai che “Andy, guarda, voglio solo che Zack approvi la cosa perché non mi sembrerebbe giusto farlo senza interpellarlo”. E Zack, dal canto suo, è stato incredibilmente comprensivo. Mi ha dato la sua benedizione e così ho accettato di tornare. E ho amato anche lavorare con Andy perché, come Zack, è anche lui una persona ultra creativa. È un artista straordinario. Parlavamo insieme e lui, magari, se ne stava lì a fare questi disegni che poi gli chiedevo di firmare e di regalarmi. Ma sai, è comunque tutto molto differente. C’è di mezzo questa cosa dei multiversi. La storia è molto più allargata. In The Flash mi pare di esistere più come un ostacolo o come un problema, mentre nell’Uomo d’Acciaio era più una questione di storia. Mi spiego: come è giusto che sia The Flash è un film incentrato su The Flash. Quindi non è così approfondito.

The Flash sarà nelle sale italiane il 14 giugno 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

FONTE: The Playlist

Classifiche consigliate