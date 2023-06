In The Flash di Andy Muschietti Michael Keaton torna in scena indossando il costume di Batman, l’icona della DC Comics che aveva già interpretato per ben due volte nelle leggendarie pellicole di Tim Burton.

In una lunga chiacchierata fatta dal regista del cinecomic insieme a Vanity Fair, si è parlato anche di questo ritorno e Muschietti ha anche potuto descrivere la reazione che Micheal Keaton ha avuto la prima volta che ha messo piede nella Batcaverna ricostruita ai Leavesden Studios di Londra dove erano stati allestiti i set di The Flash:

Nella prima scena che abbiamo girato in cui indossa l’intero costume, mi ha chiesto: ‘Puoi scattare una foto? È per mio nipote’. Mi ha riempito di brividi… Ho la pelle d’oca anche adesso (all’epoca delle riprese del Batman di Burton il figlio dell’attore era un bambino, ndr.). È un uomo che non mostra molto le sue emozioni, ma si capiva che era toccato. Abbiamo costruito l’intera Batcaverna su uno dei set più grandi degli Leavesden Studios che sono gli studi della Warner Bros a Londra. Tranne la cascata, tutto è completamente pratico. Quando Keaton è arrivato sul set, la Batcaverna era già stata completata, era illuminata e tutto. È rimasto così per un po’. Non volevo interromperlo o altro, volevo solo che se la godesse. Chi sa cosa stava succedendo lì, ma stava succedendo qualcosa.

FONTE: Vanity Fair

