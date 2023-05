Manca poco all’arrivo nei cinema di The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti in cui torneranno in scena i due Batman di Ben Affleck e Michael Keaton.

Al momento non è ancora chiaro come e se The Flash farà in qualche modo da ponte fra la vecchia gestione dei cinecomic DC e i neonati DC Studios guidati da James Gunn e Peter Safran. Sappiamo che sarà un vero e proprio reset, ma per scoprire le modalità della cosa dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza. Tuttavia una recente e sibillina dichiarazione dello stesso Andy Muschietti lascia supporre che la sua avventura con i personaggi della DC Comics potrebbe non fermarsi alla pellicola dedicata al Velocista Scarlatto.

Durante un’intervista rilasciata a margine della promozione stampa del blockbuster in uscita nelle sale italiane il 14 giugno 2023 con Warner Bros. Pictures a Muschietti viene chiesto, data la presenza dei due Batman nella pellicola, cosa farebbe se gli venisse affidata la regia di The Brave and the Bold, uno dei dieci progetti dei DC Studios annunciati lo scorso gennaio (ECCO I DETTAGLI).

La risposta del filmmaker è infatti questa:

Uh, non ne posso parlare. Ancora.

Forse i DC Studios affideranno proprio a lui la regia del primo film su Batman (quello di Robert Pattinson apparterrà a DC Elseworlds) e la sua “bat-famiglia” nel DC Universe? La cosa avrebbe perfettamente senso anche in relazione ai vari attestati di stima fatti da James Gunn verso quanto realizzato da Muschietti con The Flash (TUTTI I DETTAGLI).

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della faccenda…

