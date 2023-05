Un paio di mesi fa, Tom Cruise ha avuto modo di gustarsi, in forma privata, The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti con Ezra Miller in uscita il 15 giugno nelle sale cinematografiche dello stivale. Stando alle varie indiscrezioni che avevamo riportato, la star di Top Gun e Mission: Impossible ha davvero apprezzato quanto visto (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora arriva anche un altro endorsement celebre, quello di Stephen King. Il Re del Brivido di Bangor ha scritto su Twitter quanto segue:

Oggi ho potuto assistere a una proiezione anticipata di The Flash. Di norma, non mi piacciono troppo i film di supereroi, ma questo è speciale. È sincero, divertente e spettacolare. L’ho amato.

La cosa è stata confermata, sempre su Twitter, anche da James Gunn dopo che un’altra persona gli aveva posto una domanda in materia.

Non è un caso che Stephen King abbia voluto vedere The Flash, considerato che dietro alla macchina da presa del cinecomic c’è, appunto, Andy Muschietti. Il filmmaker è responsabile dell’adattamento cinematografico in due parti di IT, il famosissimo romanzo di King pubblicato per la prima volta nel 1986 negli Stati Uniti e nel 1987 in Italia. Cumulativamente, i due lungometraggi hanno incassato 1,173 miliardi di dollari a fronte di un budget complessivo di 114 regalando delle belle soddisfazioni alla Warner, che li ha prodotti tramite la sussidiaria New Line Cinema.

La Warner Bros. Pictures porterà il film di Andy Muschietti “The Flash” nelle sale italiane il 14 giugno 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.

