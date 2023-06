Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti uscito la scorsa settimana, sono presenti anche diversi Baatman / Bruce Wayne: quello di Ben Affleck, quello di Michael Keaton, ma anche quello di George Clooney.

L’apparizione finale di George Clooney – ve ne abbiamo parlato in modo più articolato nel nostro pezzo dedicato alla descrizione della scena post crediti – affronta e dà una risposta, in maniera probabilmente inconsapevole, a una delle più note questioni collegate ai Batman di Tim Burton e a quelli di Joel Schumacher, ovvero che si tratti sempre del medesimo Bruce Wayne e dello stesso Cavaliere Mascherato. Cosa, questa, di cui si discute fin dagli anni novanta anche perché, in Batman Forever e Batman & Robin era sempre Michael Gough a interpretare Alfred, come nelle due pellicole di Burton.

Ebbene, considerato che nel film uscito il 15 giugno nei cinema dello stivale, vediamo comparire entrambi i Bruce Wayne, quello di Keaton e quello di Clooney, sembra proprio che non si tratti dello stesso Batman.

Trovate tutte le informazioni su The Flash nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate