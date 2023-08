L’anno scorso Florence Pugh fu accusata di essere volgare e fuori luogo per aver indossato un abito trasparente a un evento che rivelava il suo seno.

L’attrice è tornare a parlarne con Elle entrando più nel dettaglio:

Quando c’è stato il delirio per l’abito rosa di Valentino un anno fa, si vedevano i capezzoli attraverso il tessuto, e ha fatto imbestialire le persone. È della libertà che la gente ha paura, del fatto che io sia a mio agio e felice. Abbattere le donne criticando i loro corpi è va in voga da tanto tempo, ma adesso stiamo vivendo un momento in cui la gente dice: “Non me ne fotte un caz*”. Sfortunatamente siamo terrorizzati dal corpo umano che non riusciamo neanche a guardare i miei piccoli adorabili capezzoli attraverso un tessuto senza farlo in maniera sessuale. Dobbiamo ricordare a tutti che i corpi delle donne esistono per più di un motivo.