Florence Pugh strappa un contratto a doppia cifra coi Marvel Studios per Thunderbolts e un altro film

Fin da quando è apparsa nei panni di Yelena in Black Widow, Florence Pugh è subito diventata una presenza amatissima dal fandom del Marvel Cinematic Universe. Affetto che è stato nuovamente tributato all’attrice quando è poi riapparsa nella serie TV di Hawkeye.

Sappiamo già da tempo che Florence Pugh tornerà in un’altra pellicola dei Marvel Studios, ovverosia Thunderbolts. Il cast della pellicola è stato svelato alla D23 Expo, qualche giorno dopo la diffusione di un’interessante discrezione che indicava Yelena come leader del gruppo che rappresenta una specie di versione distorta degli Avengers. Secondo un report pubblicato dall’Hollywood Reporter, l’attrice di Oxford avrebbe firmato un contratto con la divisione cinematografica della Casa delle Idee che prevede la partecipazione anche a un altro film in aggiunta a Thunderbolts. E c’è di più: per farlo, Florence Pugh sarebbe riuscita a strappare un compenso a doppia cifra che rappresenta un’ulteriore prova dell’importanza che la sua Yelena avrà nel futuro dell’MCU. Chiaramente non è ancora chiaro in quale altra pellicola apparirà. C’è chi ipotizza Ant-Man and the Wasp: Quantumania in ottica di un eventuale reclutamento di Ghost, Hannah John-Kamen, o chi Captain America: New World Order, pellicola in cui, come anche in Thunderbolts, apparirà anche Harrison Ford nei panni del Generale Ross.

Nel cast di Thunderbolts troveremo Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Olga Kurilenko (Taskmaster) e Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine) così come anche Sebastian Stan col suo Winter Soldier.

FONTE: Hollywood Reporter