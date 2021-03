LEGGI ANCHE – Florence Pugh nel cast del dramma con tinte sci-fi Dolly

Secondo quanto riportato da Deadline (Piccole donne, Midsommar – Il villaggio dei dannati) faranno parte del cast di, nuovo film scritto e diretto da(La mia vita a Garden State).

L’opera si incentra sulla storia di Allison (Pugh), una ragazza la cui vita va in pezzi dopo che viene coinvolta in un incidente mortale. Negli anni successivi all’incidente è l’improbabile relazione che instaura con il suo aspirante suocero (Freeman) che aiuta la ragazza a vivere una vita degna di essere vissuta.

Ricordiamo che quest’anno potremmo vedere Florence Pugh al fianco di Scarlett Johansson nel cinecomic Marvel Black Widow. Di recente è invece apparsa in titoli come Piccole donne, Midsommar – Il villaggio dei dannati, Una famiglia al tappeto, Malevolent – La voce del male e in Outlaw King – Il re fuorilegge.

Prossimamente vedremo invece Freeman in The Hitman’s Wife’s Bodyguard, sequel di Come ti ammazzo il bodyguard e anche in Vanquish. Recentemente è apparso in C’era una truffa ad Hollywood al fianco di Braff e anche in La rosa velenosa, Lo schiaccianoci e i quattro regni e in Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen.

Tra i vari progetti diretti da Braff ricordiamo La mia vita a Garden State, Wish I Was Here, Insospettabili sospetti ma anche puntate di serie televisive come Alex, Inc., Ted Lasso e anche Scrubs.

