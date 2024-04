La Bad Robot ha annunciato il titolo e la data di uscita di un nuovo kolossal cinematografo con protagonisti con Anne Hathaway e Ewan McGregor.

Il progetto, diretto da David Robert Mitchell, si intitolerà Flowervale Street e approderà nelle sale americane distribuito da Warner Bros. il 16 maggio 2025 anche in formato IMAX.

Mitchell (It Follows, Under the Silver Lake) dirigerà il progetto basandosi su una sua stessa sceneggiatura e figurerà anche tra i produttori insieme a J.J. Abrams, Hannah Minghella, Matt Jackson e Tommy Harper.

Completano il cast Christian Convery e Maisy Stella.

