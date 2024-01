Secondo quanto riportato da The Wrap David Bruckner, regista del nuovo Hellraiser e di The Night House, sarebbe stato scelto dalla Warner Bros. per dirigere una nuova rivisitazione di The Blob, film del 1985 arrivato in Italia con il titolo “Fluido Mortale“.

Nel 1972 venne realizzato un remale diretto da Larry Hagman intitolato Beware! The Blob. Nel 1988 venne invece realizzato un remake chiamato Blob – Il fluido che uccide.

David Goyer e Keith Levine della Phantom Four si occuperanno del lato produttivo.

Ecco l’incipit del film originale (via Wikipedia):

Blob, una sorta di creatura informe e gelatinosa proveniente dagli spazi siderali, giunge sulla Terra, in una cittadina della Pennsylvania, all’interno di una meteora. Un signore anziano, in modo del tutto casuale, ne scopre l’esistenza e con l’ausilio di un bastone l’apre, liberando involontariamente la misteriosa creatura nascosta al suo interno. L’uomo viene allora repentinamente aggredito dall’entità gelatinosa, che si avvolge fulmineamente ad una delle sue mani. L’anziano, terrorizzato, fugge verso la vicina strada e per poco non viene investito da due fidanzati che stanno sopraggiungendo in auto, Steve e Jane. I due, vedendolo in impaccio, lo accompagnano dal medico che presta servizio presso l’ambulatorio cittadino. …

