Nel 2023, pensando retrospettivamente al successo dei Marvel Studios, è sostanzialmente impossibile scindere il Marvel Cinematic Universe da Robert Downey Jr e la sua prima incursione nei panni di Iron Man nella pellicola del 2008 diretta da Jon Favreau.

Un ingaggio, e una rinascita professionale, non scontati. Robert Downey Jr, in quegli anni, aveva cominciato un percorso di recupero dopo anni decisamente turbolenti dal punto di vista personale per via della sua dipendenza da alcolici e sostanze stupefacenti e secondo molte persone non era la star più indicata per inaugurare il cammino dei Marvel Studios.

Kevin Feige ad esempio già un paio di anni fa aveva definito l’ingaggio di Robert Downey Jr come “il rischio più grande” corso dai Marvel Studios e, di recente, ha ribadito con forza la sua posizione affermando che l’ingaggio dell’attore è stata una delle “migliori scelte fatte nella storia di Hollywood” (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In un articolo sulla storia dei Marvel Studios pubblicato dal New Yorker, David Maisel, uno dei fondatori dello studio, spiega che il consiglio d’amministrazione con cui doveva interfacciarsi, lo prese letteralmente per pazzo per via della sua fermezza nel voler ingaggiare Downey Jr come Tony Stark:

Il mio consiglio d’amministrazione pensava che fossi pazzo a mettere il futuro dell’azienda nelle mani di un tossicodipendente. Li ho aiutati a capire quanto fosse bravo per il ruolo. Avevamo tutti fiducia che fosse pulito e che sarebbe rimasto pulito.

