In un’intervista con CB, Lori Singer, interprete di Ariel Moore in Footloose, ha spiegato perché non ha mai visto il remake del film cult, uscito nel 2011.

Ecco le sue parole:

Mi vergogno a dirlo, ma non l’ho visto. E non per un motivo specifico. Ci sono così tanti film e cose che alla fine non l’ho visto. Ho visto una clip, sembrava davvero bello. Si sono concentrati sulla danza, e so che quando abbiamo girato il film in origine, il [regista] Herb Ross ha insistito molto su chi fossero gli attori e abbiamo provato ogni scena. Ci siamo recati nelle location per le prove settimane prima. Era davvero molto serio. Ogni scena è stata presa molto sul serio, con grandi attori. John Lithgow? Straordinario. Diane Weist? Fenomenale. Kevin [Bacon]? Straordinario. Sembro una che fa recensioni. E Chris [Penn]? Tutti, Jim Youngs… Avevamo un cast importante, intenso e serio. Ci aspettavamo molto l’uno dall’altro e questo è emerso nelle scene, credo. Abbiamo vissuto molto di quello che avevamo scritto.

Uscito nel 1984, il Footloose originale vede Kevin Bacon nei panni di un teenager che si trasferisce in una piccola città dove vige il divieto di balli e musica rock. Il remake, con protagonista Kenny Wormald, è invece arrivato in Italia direttamente in home video.

