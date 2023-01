In un’intervista rilasciata a Jake’s Takes, Gary Sinise ha potuto parlare della sua esperienza nei panni del Tenente Dan in Forrest Gump e dell’impatto che la storia del suo personaggio ha avuto sui veterani di guerra americani.

L’attore spiega:

Quando ho vestito i panni del Tenente Dan in Forrest Gump ho ricevuto un sacco di lettere di persone, veterani della guerra in Vietnam. Nel film interpretavo proprio un veterano della guerra in Vietnam, era ferito, ero un veterano disabile della guerra del Vietnam. Ho ricevuto davvero tante telefonate, lettere e quant’altro. L’organizzazione Disabled American Veterans mi ha contattato circa sei settimane dopo l’uscita del film, stavano per fare la loro convention annuale a Chicago quell’estate, era l’estate del 1994, e m’invitarono. Mi sono ritrovato sul palco, davanti a 2000 veterani di guerra, che arrivavano fino alla Seconda Guerra Mondiale, e mi stavano applaudendo per aver interpretato il Tenente Dan. Tutto questo mi ha galvanizzato nel dare sostegno ai nostri feriti, ho avuto una prova concreta di cosa abbia significato per le persone il fatto che io avessi interpretato quel personaggio.