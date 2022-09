Da Ms. Marvel alle capre di Thor: Love and Thunder, i costumi Marvel esposti alla D23 Expo!

I Marvel Studios sono stati tra i protagonisti dei panel showcase alla D23 Expo lo scorso weekend. Kevin Feige ha dato il via all’incontro con i fan con un’esibizione dirompente del brano I Could Do This All Day, tratto da Rogers: The Musical visto in Hawkeye, con ben 22 artisti, una sezione ritmica di sei elementi e il compositore e direttore d’orchestra Marc Shaiman.

Tornato sul palco, Feige ha fatto vari annunci, a partire dai primi dettagli su Ironheart, passando per il trailer di Werewolf By Night, quello di Secret Invasion, informazioni su Thunderbolts, The Marvels, Ant-Man 3, Black Panther: Wakanda Forever, Captain America: New World Order e altro ancora.

Dopo il panel noi di BadTaste.it abbiamo fatto un giro per l’esposizione, e abbiamo fotografato una lunga galleria di costumi originali utilizzati sul set di film e serie tv dei Marvel Studios.

Potete vederli qui sotto!

Ant-Man e Wasp

Doctor Strange nel multiverso della follia – America Chavez e Wong

Doctor Strange

I costumi di Moon Knight

Moon Knight

Ms Marvel

Thor e la Potente Thor

Thor Love and Thunder – capra 1

Thor Love and Thunder – capra 2