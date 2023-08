Si terrà oggi il primo incontro tra l’associazione dei produttori AMPTP e il sindacato degli sceneggiatori WGA dall’inizio dello sciopero, ormai quasi 100 giorni fa: si tratta di una prima riunione che dovrebbe condurre alla riapertura delle trattative e, si spera, alla fine dello sciopero. Voci insistenti dicono che secondo gli studios è arrivato il momento di trovare compromessi e chiudere la vertenza: siglare il contratto prima con gli sceneggiatori e poi dedicarsi a quello degli attori permetterà, nel frattempo, di ritornare al lavoro sugli script, in vista del periodo autunnale.

Ma in attesa che si torni al tavolo, i sindacati continuano ad attaccare pesantemente gli studios.

In particolare, alla vigilia dell’incontro il comitato negoziale della WGA ha diramato un comunicato raffreddando gli animi e anticipando che potrebbe semplicemente trattarsi di una strategia dell’AMPTP:

Ecco cosa è successo nel 2007/08: Dopo che le negoziazioni si interruppero il 31 ottobre causando lo sciopero, ripresero alla fine di novembre solo per interrompersi una seconda volta a dicembre mentre lo sciopero continuava. Perché? Perché quando gli studios tornarono al tavolo delle trattative non erano seri riguardo alle proposte della WGA. Chiamarono i leader del sindacato “scollegati dalla realtà”. Condussero una campagna implacabile attraverso i media e simili per diffondere disinformazione.

Non vogliamo pregiudicare ciò che avverrà. Ma queste strategie difficilmente muoiono. Finora, gli studios hanno sprecato mesi continuando sulla stessa strategia fallimentare. Hanno tentato, più e più volte, attraverso spifferate anonime nei media, di usare tattiche spaventose, diffondendo voci e bugie per indebolire la nostra determinazione. Articolo dopo articolo, si perpetua il mito che lo sciopero non abbia alcun impatto perché i servizi di streaming hanno un catalogo e alcuni progetti ancora in cantiere. Gli esperti che citano i dirigenti degli studios affermano che lo sciopero è vantaggioso per le compagnie dal punto di vista finanziario e che saranno felici di protrarlo fino al 2024 per poter scaricare le perdite.

Questa è una disinformazione calcolata riguardo al vero impatto degli scioperi in corso. Abbiamo bloccato la produzione. Gli scrittori e attori sindacalizzati sono così essenziali in questa industria che le compagnie non possono neanche tentare di lavorare senza di noi. Non è una strategia commerciale valida per queste compagnie chiudere la loro attività per tre mesi e continuare a farlo, non importa quanto si sforzino di fingere il contrario.

[…] Di conseguenza, sfidiamo gli studios e l’AMPTP a presentarsi all’incontro che hanno fissato per questo venerdì con un nuovo approccio: siate disposti a fare un accordo equo e iniziate a riparare i danni che i vostri scioperi e le vostre pratiche aziendali hanno causato ai lavoratori di questa industria.