Francesco Zecca (The White Lotus) sarà ospite della Bad Night di mercoledì 8 marzo su Twitch!

Mercoledì 8 marzo, alle ore 21, sul canale Twitch di BadTaste ci sarà la nuova puntata di Bad Night, la nostra rubrica serale, e avremo come ospite il freschissimo vincitore del SAG Award Francesco Zecca.

Francesco Zecca, che ha una lunga carriera teatrale alle spalle, ha fatto appunto parte del cast della seconda stagione di The White Lotus dove ha interpretato Matteo, uno dei componenti del gruppo di Quentin (Tom Hollander), emigrato britannico omosessuale in viaggio in Sicilia con i suoi amici e suo nipote Jack che, come sa bene chi ha già visto la serie, ha qualcosa da nascondere.

Zecca, insieme ai suoi colleghi e colleghe di The White Lotus, ha vinto il SAG Award per il miglior cast d’insieme in una serie drammatica (ECCO TUTTI I VINCITORI). Considerato che la stagione dei premi sta per giungere al suo culmine con la Notte degli Oscar sarà una valida occasione per ascoltare quello che Francesco Zecca avrà da raccontare ad Andrea Bedeschi e Andrea Francesco Berni sulla sua esperienza a Los Angeles per uno dei riconoscimenti più importanti del settore (e, perché no, anche sugli afterparty a cui ha preso parte insieme alle altre star della serie).

Ma non si tratterà dell’unico ospite della serata. Nella seconda parte della live sarà con noi anche Adriano Della Starza AKA il Collezionista di Ombre, apprezzato divulgatore cinematografico attivo su YouTube. Con lui parleremo dei film candidati ai premi Oscar che, come ogni anno, seguiremo poi in diretta sempre su Twitch.

L’appuntamento con Bad Night e con i nostri due ospiti, Francesco Zecca e il Collezionista di Ombre, è per mercoledì 8 marzo alle ore 21!

Trovate tutte le notizie su The White Lotus nella nostra scheda!