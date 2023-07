Di tanto in tanto, su Instagram, Francis Ford Coppola risponde tramite delle Stories alle domande che gli vengono fatte dai suoi e dalle sue follower e, nel corso del più recente botta & risposta, ha avuto anche l’opportunità di dire la sua sul fenomeno del momento: il Barbenheimer.

Quando qualcuno gli chiede se abbia visto Barbie o Oppenheimer, Francis Ford Coppola spiega di non aver ancora avuto modo di vederli, ma di essere realmente contento per quello che le due pellicole hanno dimostrato.

Devo ancora vederli, ma il fatto che le persone stiano riempiendo le grandi sale per vederli e che non siano né “sequel” né “prequel”, che siano pellicole senza alcun numero allegato, significa che sono produzioni uniche nel loro genere, una vittoria per il cinema.