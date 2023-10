Anche Francis Ford Coppola, per parlare del suo prossimo film intitolato Megalopolis, ha scelto di partecipare al trend social “Quanto spesso pensi all’impero romano”.

Tramite il post diffuso su Instagram, Francis Ford Coppola spiega:

Quanto spesso penso all’Antica Roma? Molto spesso, poiché la Repubblica Romana ha servito da esempio per il mio paese, l’America, e le sue istituzioni ed è stata anche l’ispirazione per il mio prossimo film Megalopolis.

La mia fascinazione per la Repubblica Romana si basa sulla lotta tra i partiti politici durante la quale gli interessi della Repubblica cedevano di fronte alle ambizioni di pochi uomini potenti che sposavano gli obiettivi dei partiti politici per porre le fondamenta delle proprie fortune e della loro autorità, affidandosi alle forze armate per raggiungere tali fini, infliggendo così il colpo finale a una costituzione già vacillante verso il suo declino.

l gremito cast di Megalopolis è composto da Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Chloe Fineman, Isabelle Kusman, D.B. Sweeney, Bailey Ives, Talia Shire, Shia LaBeouf, Jason Schwartzmann, Grace Vanderwaal, Kathryn Hunter, James Remar, Jon Voight, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne e Dustin Hoffman.

La sinossi preliminare del film lo descrive come “una storia epica di ambizioni politiche, genio e amore in conflitto”.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

BadTaste è anche su TikTok!

Classifiche consigliate