Frank Grillo ha confermato, nel corso di un’intervista, di essersi unito ai DC Studios di James Gunn e Peter Safran e di aver preso questa decisione anche per come i Marvel Studios hanno trattato Crossbones.

L’attore spiega:

Non hanno mai raccontato una storia su Crossbones. La mitologia del Marvel Cinematic Universe e quello che la Marvel ha nel suo pantheon di personaggi è incredibilmente profonda. Crossbones è stato in scena per un minuto, doveva restare più a lungo, ma poi hanno preso la direzione che hanno preso. Pensavo che Crossbones avesse uno scopo e penso anche che l’aspetto interessante del tutto è che, basandomi sulla risposta del pubblico, nonostante sia stato in scena così poco, sia un’ulteriore dimostrazione del fatto che c’era dell’altro. C’era più carbe attaccata all’osso. Sono rimasto deluso che è anche il motivo per cui sono passato alla DC.