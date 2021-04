LEGGI ANCHE – Bee Gees: il trailer sottotitolato del documentario diretto da Frank Marshall

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter il produttoree il regista(Men in Black 3) starebbero collaborando per portare sul grande schermo un adattamento cinematografico di, ultimo romanzo di Jane Smiley pubblicato lo scorso anno.

L’intento è quello di adattare l’opera letteraria in un tradizionale film d’animazione in 2D in stile Appuntamento a Belleville.

La stravagante opera comica e satirica segue la curiosa storia di una puledra purosangue di 3 anni di nome Perestroika che lascia la sua stalla per ritrovarsi a vagare per le strade della Città delle Luci. Presto farà la conoscenza di Frida, un cane da ferma tedesco a pelo corto il cui proprietario, un suonatore ambulante vagabondo, è venuto a mancare di recente. Incontrerà poi Raul, un saggio corvo con un trespolo sulla statua di Benjamin Franklin e una coppia di germani reali, Sid e Nancy, sempre sul l’orlo del litigio. La storia entra nel vivo quando il gruppo di animali fa amicizia con un giovane ragazzo che vive con la bisnonna molto malata, cieca e sorda che abita in una vecchia villa

Il progetto è attualmente alla ricerca di uno sceneggiatore.

Cosa ne pensate di questo progetto realizzato da Frank Marshall e dal regista Barry Sonnenfeld? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!