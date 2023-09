È dal 2007 che Frank Oz non lavora a un progetto legato ai Muppet, di recente protagonisti di una serie targata Disney+.

Durante un’intervista con il Guardian Oz ha svelato che il motivo è che non si è ritirato:

Adorerei lavorare di nuovo ai Muppet, ma la Disney non mi vuole. Sesame Street non mi chiede nulla da 10 anni. Non mi vogliono perché non mi piace seguire gli ordini e lavorare ai tipi di Muppet in cui credono loro.