Frankenstein: Guillermo del Toro dirigerà il film, Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth nel cast!

Guillermo del Toro ha scelto il suo prossimo film a pochi giorni dalla storica vittoria dell’Oscar per Pinocchio (storica perché è l’unico regista ad avere un Oscar per miglior film, miglior regia e miglior film d’animazione). Si tratta nientemeno che di Frankenstein, che sarà il suo prossimo progetto in live action (già sappiamo che dirigerà in stop-motion Il gigante sepolto), prodotto sempre per Netflix.

Deadline rivela che il progetto è in sviluppo già da qualche tempo e che Del Toro sta finalizzando la sceneggiatura, e che ci sarebbero già tre attori in lizza per entrare nel cast: Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth. I tre non hanno ancora firmato alcun contratto, ma hanno già incontrato il regista e sono intenzionati a partecipare al progetto.

Il film, che sarà scritto e diretto dal Del Toro, sarà una rivisitazione del classico di Mary Shelley, un progetto che il regista messicano ha nel cassetto da tempo. Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline