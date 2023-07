Sono passati ormai cinque dall’ultimo film realizzato insieme dai fratelli Coen: parliamo di La ballata di Buster Scruggs, uscito su Netflix. Nel frattempo, i due hanno continuato a lavorare, ma in solitaria: Joel ha diretto Macbeth, disponibile su AppleTv+ da gennaio 2022; Ethan invece Drive-Away Dolls, in uscita negli Stati Uniti questo settembre. Il loro rapporto professionale però potrebbe presto rinnovarsi: in un’intervista con Empire (via /Film), Ethan ha rivelato che sta sviluppando un nuovo progetto con il fratello. Quest’ultimo potrebbe avere la precedenza su quello a cui sta lavorando assieme a Tricia Cooke, sua moglie da 33 anni e co-sceneggiatrice di Drive Away Dolls. Il regista non ha però voluto condividere alcun dettaglio sull’opera che potrebbe riunire la storica coppia di autori, premio Oscar per Non è un paese per vecchi.

Drive Away Dolls è una commedia d’avventura e vede nel cast Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein, Pedro Pascal, Colman Domingo, Bill Camp e Matt Damon. La storia è incentrata su Jamie, uno spirito libero e disinibito che si lamenta per l’ennesima rottura con una fidanzata, e la sua amica timida Marian, che ha disperatamente bisogno di lasciarsi andare. In cerca di un nuovo inizio, le due intraprendono un viaggio improvvisato verso Tallahassee, ma le cose si complicano quando, lungo la strada, incrociano un gruppo di criminali incapaci.

