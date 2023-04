Ieri abbiamo riportato le parole dei fratelli Russo circa la possibilità di dirigere un film di Batman per i DC Studios di James Gunn e Peter Safran. Una domanda che è stata posta ai due durante gli impegni stampa per la serie Tv che hanno prodotto per Prime Video, Citadel, perché The Brave and the Bold, il film dell’Uomo Pipistrello che fa parte dei primi progetti annunciati dai neonati DC Studios, è ancora senza un regista.

Potete leggere quello che hanno detto in questo articolo.

Ed è sempre dagli eventi stampa di Citadel, dal red carpet per l’esattezza, che i due hanno voluto puntualizzare che non c’è nessun film di Batman nella loro agenda.

Non dirigeremo un film di Batman! Normalmente quando ci vengono fatte domande del genere ci vengono in mente dei personaggi ma siamo stati presi alla sprovvista e non ci è venuto alcun personaggio marginale della DC divertente da citare.

Detto questo, James Gunn ha candidamente ammesso su Twitter che no avrebbe alcun problema a collaborare con i fratelli Russo a un film basato su una proprietà intellettuale della DC Comics:

No I love those guys. — James Gunn (@JamesGunn) April 17, 2023

FONTE: Comic Book

