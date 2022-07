I fratelli Russo scherzano sul perché non possano più rimettere piede a Cleveland o a Praga dopo The Gray Man

Durante la promozione di The Gray Man, il film d’azione dei fratelli Russo in uscita il 22 luglio sulla piattaforma streaming, i due registi hanno parlato della lavorazione del progetto.

Per le riprese di alcune sequenze è servito far chiudere una strada intera, una cosa a cui i due fratelli sono oramai avvezzi:

Joe Russo: Lo trovo interessante, ogni volta che andiamo in una città, come per Winter Soldier, facciamo chiudere un’autostrada. Siamo tornati a Cleveland, la nostra città natale, per girare il film e tutti erano contenti. Poi abbiamo fatto chiudere l’autostrada per due settimane e…

Anthony Russo: Stavo per dirlo, non erano più così contenti.

Joe Russo: Per niente, è durato poco. Non potremo neanche tornare a Praga per questo motivo, ma siamo grati di aver potuto girare in esterni.