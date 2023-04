Con i due Avengers diretti dai fratelli Russo, i Marvel Studios hanno toccato un apice che pare ormai irripetibile e irraggiungibile, specie dopo una Fase Quattro decisamente altalenante fra cinema e TV e una Fase Cinque partita non propriamente col piede giusto con Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Nonostante il loro destino sia ormai distante da quello dei Marvel Studios, durante la promozione stampa di Citadel, la serie che hanno prodotto per Prime Video, i fratelli Russo hanno voluto esprimere tutta la loro stima verso Kevin Feige e la sua squadra spiegando che il pubblico deve solo avere un po’ di pazienza mentre i Marvel Studios costruiscono questo nuovo arco narrativo.

Ora come ora, non c’è nessuno più abile di Kevin Feige a raccontare delle storie. Penso che il tipo di storia che è stata narrata nelle Fasi alle quali abbiamo collaborato fosse una vicenda molto specifica che si è risolta proprio con quei film, mentre adesso i Marvel Studios ne vogliono raccontare un’altra e stanno quindi seguendo un’altra strada. Stanno dipingendo un nuovo affresco e penso che il pubblico debba solo essere paziente fino a che il tutto viene reindirizzato perché non puoi continuare a raccontare di continuo la stessa storia altrimenti finisci per perdere le attenzioni del pubblico. Stanno imprimendo delle svolte non indifferenti, stanno sperimentando con i toni e si sono battuti per la diversità più di chiunque altro nell’ambito di chi si occupa di storytelling e questi sono elementi vincenti per chi intende raccontare storie su larga scala.