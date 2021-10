Nella giornata di ieri, Gabriele Mainetti ha voluto celebrare con una foto i tre anni dall’inizio delle riprese di, l’attesissimo film che è stato presentato a Venezia e che arriverà al cinema il 28 ottobre ( ECCO I DETTAGLI ).

Oggi, sempre su Instagram, ha condiviso un’interessante curiosità sul casting del villain. Ecco cosa scrive nella didascalia che accompagna la foto:

Ricordo ancora quando sono andato a Berlino per il casting di @freaksoutfilm nella speranza di trovare un forte antagonista. Il primo attore che ho provinato è stato Franz Rogowski. La scena in questione era proprio quella ritratta in questa foto. Franz si è tolto camicia e pantaloni ed in mutande si è adagiato sul pavimento sporco con una leggiadria che solo un ballerino di teatro danza può avere. Terminata la prova, mentre si rivestiva, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto lavorare su questo folle film. Gli ho stretto la mano e l’ho salutato. Quando è uscito ho chiesto al casting director @francescovedovati quanti altri attori avremmo dovuto incontrare. “Un bel po’!” ha risposto ridendo. Aveva capito che il villain del mio film l’avevo già trovato.