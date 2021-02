In occasione della promozione stampa home video di, il regista Christopher Landon è stato intervistato da Comingsoon.net . In quella sede, il filmmaker ha potuto dire la sua circa la possibilità di dare vita a un sequel della slasher comedy.

Ecco cos’ha detto:

Parlando di un sequel di Freaky, ti posso dire che non credo che si farà, principalmente perché non so se lo studio desideri proseguire il tutto. Penso che a loro vada bene avere un film a sé e, a essere onesti, credo anche io che vada bene così anche perché non abbiamo neanche un’idea per un eventuale seguito. Il mio approccio non era all’insegna del “Oh, ecco, è così che deve proseguire questa storia”, lì dove i film di Auguri per la tua morte erano profondamente differenti in tal senso […] Col terzo Auguri per la tua morte ho già buttato giù un’idea, certo, non uno script intero, non sono matto, ma ho già preparato, per sommi capi, un terzo episodio perché per me è sempre stata una trilogia e mi dispiace non avere ancora avuto la possibilità di farlo, visto che anche Jessica Rothe vuole farlo.