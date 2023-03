Qualche settimana fa, era dicembre, il regista e produttore Shawn Levy spiegava che Free Guy 2 si trova effettivamente in fase di sviluppo ma non esiste la certezza che il film si faccia (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Questo nonostante la pellicola con Ryan Reynolds abbia ottenuto un buon successo di critica e di pubblico, anche tenendo conto della “finestra pandemica” in cui è arrivato in sala.

Chiacchierando con Variety, Ryan Reynolds ha detto che nonostante un Free Guy 2 possa effettivamente avere un bel potenziale, non è detto che ogni film prodotto debba necessariamente avere un seguito:

Un sequel di Free Guy avrebbe effettivamente del potenziale e sarebbe anche divertente da fare. Amerei farlo. Ma mi domando anche “Ogni cosa deve avere un ca**o di seguito?”. Non saprei. A volte va benissimo fare un film, assistere al suo successo e pi andarsene a casa soddisfatti. C’è sempre un po di tira e molla in questi casi, si deve resistere all’urgenza del dire immediatamente “Oooh, fare un sequel darebbe ulteriore valore al primo!”. No, il primo film dà valore al primo film e possiamo anche lasciare le cose così come sono. Per cui non saprei che dirti: ne stiamo ancora parlando.

FONTE: Variety