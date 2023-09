Durante un’intervista con Collider, Shawn Levy ha parlato del sequel di Free Guy – Eroe per gioco spiegando di essere impegnato nello sviluppo del progetto.

Il regista ha sottolineato però che Barbie ha cambiato un po’ le carte in tavola:

Credo che non sia una cosa sicura. Amiamo Free Guy e l’amore per Free Guy che si è manifestato a scaglioni nel corso degli ultimi due anni, io e Ryan siamo stato così felici. Stiamo sviluppando un sequel, ma la verità è che adesso c’è Barbie che ovviamente ha lasciato il segno con un personaggio in un mondo fittizio che arriva a prendere coscienza di sé. Perciò realizzeremo Free Guy 2 se sarà diverso dal primo film e se sarà diverso dagli altri film.