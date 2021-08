Con 10.5 milioni di dollari raccolti in 4.165 cinema,si prepara a vincere il weekend al box-office americano. Dopo aver raccolto 2.2 milioni di dollari alle anteprime di giovedì , c’era apprensione sulla possibilità che il film di Shawn Levy potesse partire più lentamente del previsto, chiudendo il weekend sotto i 20 milioni di dollari: sarebbe stato un risultato decisamente deludente, visto il budget di 100 milioni di dollari e soprattutto l’uscita in esclusiva cinematografica (la prima da più di un anno per la Disney). Invece le proiezioni aggiornate parlano di un incasso di altri 13/16 milioni di dollari tra oggi e domani, per un totale che potrebbe superare i 25 milioni di dollari in tre giorni (in linea con l’esordio dinel 2015). Molto dipenderà dall’apprensione degli americani in certe aree del paese dove la variante Delta sta destando preoccupazioni.

Al secondo posto venerdì, sotto Free Guy, troviamo l’horror Don’t Breathe 2, con 4.3 milioni di dollari in circa tremila cinema. Il film dovrebbe incassare circa 10.3 milioni di dollari nel corso del weekend.

Terza posizione per Respect: il biopic di Aretha Franklin con Jennifer Hudson incassa 3.6 milioni di dollari, e nei tre giorni dovrebbe superare i nove milioni.

Segue Jungle Cruise, che nel weekend dovrebbe incassare 8.9 milioni di dollari, e The Suicide Squad: missione suicida, che nella classifica del weekend dovrebbe precipitare dal primo al quinto posto con soli 7.2 milioni di dollari (un calo superiore al 70%) e un totale di 42.3 milioni di dollari. Ricordiamo che è costato 185 milioni di dollari.

