Free Guy: due scene esilaranti sono state pensate e girate durante la post-produzione!

[…] Ryan Reynolds è un vero produttore. Intendo dire che quando ho terminato la mia director’s cut, Ryan era in sala di montaggio con me: continuavamo ad avere idee. Avrei voluto avesse più tempo a disposizione, perché alcune delle scene più esilaranti del film sono nate grazie a idee che io e Ryan abbiamo avuto seduti sul mio divano, nella sala di montaggio. Il sabato prendevamo la cinepresa RED e giravamo scene aggiuntive a casa mia o in un ufficio abbandonato, ce ne sono sempre di più negli studi della Fox.

Quindi per esempio avete in mente la scena in cui ci sono queste due bambine e una dice “È solo un’inutile NPC, questo bastardo!” È stata un’idea di Ryan. E io gli ho detto: ma se andassimo a casa mia, prendessimo due delle mie figlie e la girassimo? L’abbiamo girata nella camera da letto delle mie figlie, ed è ancora nel film.

[…] È tutto per via di Deadpool: siccome sul set di quel film indossava la maschera, poteva inventarsi battute senza limiti in post-produzione. Quindi in quei due film ci sono un sacco di battute aggiunte dopo. E in questo film ha usato lo stesso approccio.

[…] In sala di montaggio abbiamo pensato a un’altra cosa: il ragazzo che vive con sua madre, mangia liquerizia ed è… un po’ strano, no? E il suo avatar è un attore molto famoso… Ebbene, è un’idea che abbiamo avuto durante il montaggio. Ho girato quella scena in un ufficio abbandonato, un sabato mattina con la cinepresa RED. E quando lo studio mi ha detto: okay, vogliamo girarla per davvero? Abbiamo risposto: no, no, funziona. Stampatela pure! Eravamo io, il mio montatore, Ryan e il nostro responsabile degli effetti visivi che gestiva la cinepresa. Ovviamente abbiamo compilato tutta la documentazione necessaria perché si potesse girare questa scena nel rispetto dei regolamenti, ma è stato qualcosa di molto estemporaneo: abbiamo avuto un’idea e l’abbiamo realizzata.