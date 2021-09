Free Guy: il film con Ryan Reynolds supera i 300 milioni di dollari in tutto il mondo

LEGGI ANCHE – Ecco chi ha davvero interpretato “Dude” in Free Guy al posto di Ryan Reynolds

Considerato il periodo difficile che il cinema sta vivendo, è sempre piacevole dare notizie come quelle dell’importante risultato ottenuto da, il film con Ryan Reynolds, al box-office mondiale anche se, normalmente, la cifra raggiunta dalla pellicola sarebbe magari stata decisamente più cospicua.

Deadline segnala che Free Guy è la quinta pellicola del 2021 ad aver superato la soglia dei 300 milioni di dollari al botteghino mondiale (108.8 milioni sono arrivati dagli Stati Uniti e 193.3 dal mercato internazionale, con 89 nella sola Cina). Il lungometraggio con Ryan Reynolds è stato il primo film della Disney diffuso esclusivamente al cinema, nonostante la produzione dello stesso fosse partita già in tempi in cui la 20Th Century Fox non era ancora nelle mani della Disney: una mossa emblematica che fa capire come la major fosse ben consapevole di avere un progetto capace di portare nelle casse un adeguato quantitativo di soldi per il periodo.