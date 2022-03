si è aggiudicato una delle candidatura agli Oscar nella categoria Migliori effetti visivi e così in attesa del grande giorno,e il regista Shawn Levy hanno parlato con Variety di alcuni aspetti del film.

Su come siano riusciti a convincere la Disney a dare il consenso per l’utilizzo di oggetti protetti da copyright come lo scudo di Captain America e le spade laser, il regista ha spiegato:

Abbiamo scritto alla Disney: “Cara Disney, siamo Shawn Levy e Ryan Reynolds, potremmo usare una spada laser, uno scudo di Cap o un pugno di Hulk nel nostro film?“. Il mio ricordo è che abbiano detto di sì a tutto, mentre Ryan crede che intendessero che bisognava scegliere una o due cose, ma alla fine abbiamo usato tutto.

C’è, però, un altro oggetto proveniente dal mondo Marvel che Reynolds avrebbe tanto voluto brandire:

Rimpiango che non abbiamo fatto nulla con il martello di Thor.

La reazione della Disney fu piena di entusiasmo:

A quel punto avevano già fatto un piccolo acquisto della Fox, quindi tecnicamente eravamo già diventati un film Disney.

