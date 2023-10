Jennifer Lee è stata ospite del London Film Festival e ha parlato brevemente di Frozen 3, come riportato da Deadline.

La regista ha spiegato di aver già visto il primo materiale realizzato durante la pre-produzione e ha ammesso di essere rimasta particolarmente colpita:

Posso solo dire che la settimana scorsa si sono ritagliati del tempo per farmi lavorare con la squadra creativa e sono rimasta a bocca aperta. Sono così emozionata, non so ancora cosa dovrò fare. Magari non dovrò fare nulla.